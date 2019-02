Es ist ,,nur" das Halbfinale, es ist nur ein Rückspiel und doch sehen spanische Medien die Partie Real Madrid gegen FC Barcelona am Mittwoch (21 Uhr) als vorgezogenes Endspiel in der Copa del Rey. Mit leichten Vorteilen für die ,,Königlichen". Toni Kroos und Co. erkämpften im Hinspiel am 6. Februar 2019 in Camp Nou ein 1:1. Aber, wer will bei dieser Konstellation schon wirklich einen Favoriten ausmachen?