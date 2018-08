Real Madrid gegen Atlético Madrid live im TV und Online-Stream schauen

Vorhang auf für den ersten europäischen Wettbewerb der Saison! Mit dem UEFA-Supercup-Finale Real Madrid gegen Atlético Madrid am Mittwoch (21 Uhr) in Tallinn treffen die beiden Stadtrivalen aus der spanischen Metropole direkt aufeinander.

Austragungsort des europäischen Supercups ist in diesem Jahr die estnische Hauptstadt Tallinn. Damit setzt die UEFA eine Tradition fort. Seit 2013 findet dieses Spiel stets in kleineren Arenen statt. So triumphierte der FC Bayern 2013 gegen Chelsea in Prag. 2015 freute sich die georgische Hauptstadt Tiflis auf den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi gegen den FC Sevilla, 2016 duellierten sich Real Madrid und Sevilla im hohen Norden, im norwegischen Trondheim. Bis zu dieser Neuregelung wurde der Supercup über mehrere Jahre und als Opener der CL-Auslosung in Monaco ausgetragen. 2019 steigt das Finale in Istanbul.