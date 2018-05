Real Madrid gegen FC Liverpool live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Es ist der krönende Abschluss einer für beide Teams langen Saison. Die Partie Real Madrid gegen FC Liverpool im Champions-League-Finale von Kiew am Samstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) zieht die Fußball-Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann. Gelingt den Königlichen der dritte Champions-League-Titel in Folge – oder holen die Reds mit ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp (50) zum sechsten Mal in ihrer Klubgeschichte den Henkelpott? „Natürlich elektrisiert auch das Champions-League-Finale die Fans“, schrieb Weltmeister und Spanien-Insider Bodo Illgner am Freitag in einer Kolumne in Fußball BILD, „absoluter Favorit bei ihnen – wie auch in den Wettbüros – ist Real. Mich würde ein 6:5 nicht überraschen und warne Real vor den Reds.“

Hier lesen: Klopps Ramadan-Problem: Macht Liverpool im Champions-League-Finale gegen Real schlapp?

Sadio Mane und Mohamed Salah: Reicht ihr Tank trotz Ramadan für Real? © 2018 Getty Images

Kein Wunder. Jürgen Klopps Mannschaft setzte sich auf dem Weg in das erste CL-Finale in der Ukraine gegen einige Hochkaräter durch. Dem portugiesischen Serienmeister FC Porto (5:0 / 0:0) ließ man keine Chance. Im Viertelfinale schaltete Liverpool im inner-englischen Duell den designierten Meister Manchester City mit Ex-Bayerncoach Pep Guardiola (47) nach 3:0 und 2:1 aus. Der Außenseiter AS Rom machte dem fünfmaligen CL-Sieger dann im Halbfinale das Leben schwerer als erwartet: 2:5 und 4:2 aus Sicht der Römer.

Titeljäger Toni Kroos: Alle Trophäen des Weltmeisters Meister, Champions-League-Sieger und Weltmeister: Klickt euch durch die gigantische Titelsammlung von Toni Kroos! © getty/imago/Montage Seinen ersten Titel gewinnt Toni Kroos (2. von hinten links) 2008 mit dem FC Bayern. Beim 2:1-Sieg über Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale spielt der erst 18-jährige Kroos aber keine Minute. © imago sportfotodienst Am 17. Mai 2008 macht der FCB das Double perfekt. Nach dem 4:1-Sieg über Hertha BSC am 34. Spieltag feiert die Mannschaft in der Allianz Arena. Kroos wird in der 67. Minute für Franck Ribéry eingewechselt. © imago sportfotodienst Einen Tag vor der Saisoneröffnungsfeier des FC Bayern (Foto) am 8. August 2010 gewann der FC Bayern den DFL-Supercup mit 2:0 gegen Schalke 04. Kroos stand in der Partie ob des nahenden Saisonbeginns nicht im Kader. © imago sportfotodienst Titel Nummer vier! Zwei Jahre später können die Münchner den Erfolg wiederholen - diesmal mit Strippenzieher Kroos. Das Finale gegen Borussia Dortmund (2:1) ist das erste, das der 22-Jährige durchspielt. © imago sportfotodienst Die zweite deutsche Meisterschaft für Kroos! Am 11. Mai 2013 feiert der Nationalspieler mit der Mannschaft den ersten Titel der Saison. Viele weitere sollen folgen. © 2013 Getty Images Der bis dahin mit Abstand größte Erfolg des jungen Toni. Beim Champions-League-Triumph am 25. Mai 2013 kann Kroos wegen einer Verletzung, die ihn seit April 2013 außer Gefecht setzt, zwar nicht spielen, dennoch trägt er im Lauf der Saison maßgeblich zu den großen Erfolgen bei. Der FCB setzt sich mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch. © 2013 Getty Images Das Triple ist perfekt! Mit dem DFB-Pokalsieg am 1. Juni 2013 über den VfB Stuttgart (3:2) krönen der FC Bayern und Jupp Heynckes eine perfekte Saison. Es ist insgesamt schon Kroos siebter Titel. © imago/Bernd König Es läuft für Kroos und die Bayern. Auch im europäischen Supercup triumphieren die Münchner im Elfmeterschießen (7:6) über Europa-League-Sieger Chelsea. In der regulären Spielzeit bereitet Kroos, der endlich wieder fit ist, einen Treffer vor und verwandelt auch im Elfmeterschießen. © imago sportfotodienst Fünfter Titel des Jahres! Mit dem Sieg beim Weltpokal in Marokko geht das überaus erfolgreiche Jahr zu Ende. Im Finale schlagen die Bayern um Kroos Raja Casablanca mit 2:0. © imago/Xinhua Ebenso konzentriert wie Pep Guardiola Kroos hier mit Bier übergießt, fahren die Bayern 2014 die zweite Meisterschaft in Folge ein. Die dritte Schale für Toni Kroos im Trikot des FCB stellt zugleich den zehnten Titel des erst 24-Jährigen dar. © imago/Sportfoto Rudel Der folgende Pokalsieg bedeutet das Double und Kroos' letzten Titel mit dem FC Bayern. Im Juli wechselt er für 25 Millionen Euro zum spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid. © imago/Team 2 Der größte Erfolg seiner Karriere! Am 13. Juli 2014 verewigen sich Toni Kroos und die deutsche Nationalelf in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Die DFB-Elf schlägt Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft mit 1:0. © imago/Ulmer/Teamfoto Am 12. August 2014 fährt Kroos den ersten Titel mit Real Madrid ein. Im UEFA-Supercup setzen sich die Königlichen mit 2:0 gegen den FC Sevilla durch. © imago/Sportimage Zum 2:0-Erfolg über San Lorenzo im Finale der Klub-WM im Dezember 2014 steuert Kroos eine Torvorlage bei. Der Titel in Marokko ist für Kroos der zweite in Folge. © imago/AFLOSPORT Am 28. Mai 2016 setzt sich Real im Finale der Champions League im Elfmeterschießen gegen Atlético Madrid durch. Kroos wird Teil eines kleinen Kreises von Spielern, die die Königsklasse mit zwei verschiedenen Vereinen gewinnen können. © imago/Sven Simon Wie schon zwei Jahre zuvor setzt sich Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups gegen den FC Sevilla (3:2) durch. Der Titel wird zwar Teil Kroos' Pokalsammlung, im Kader stand der Weltmeister jedoch nicht. © imago/Marca Der dritte Klub-WM-Titel für Kroos. Wie schon 2014 legt der Mittelfeldstar auch 2016 ein Tor vor, als Real die Kashimer Antlers im Finale mit 4:2 schlägt. © imago/AFLOSPORT Der erste und bislang einzige spanische Meistertitel für Toni Kroos! 2017 eröffnet Real mit dem Ligasieg den Titelreigen. © imago/Ulmer Der nächste Champions-League-Sieg folgt! Erneut gewinnt Real Madrid die Königsklasse, für Toni Kroos ist es schon der dritte Erfolg im europäischen Oberhaus. Sensationell! © imago/Ulmer Titel Nummer 20! Auch gegen Manchester United behält Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups die Oberhand. Die Königlichen schlagen ManU mit 2:1. © imago/GEPA pictures Im Kampf um den spanischen Superpokal schlagen die Madrilenen um Toni Kroos Dauerrivalen FC Barcelona. Der Titel am 16. August ist der zweite innerhalb von nur acht Tagen. © imago/Alterphotos Am 16.12.2017 gewinnt Toni Kroos seinen 22. und bis dato letzten Titel. Im Finale der Klub-WM in Marokko schlagen die Königlichen Gremio Porto Alegre mit 1:0. © imago/AFLOSPORT

Real Madrid eliminierte im Halbfinale den FC Bayern München (2:1 / 2:2), zuvor in einer dramatischen Begegnung den Finalgegner aus dem Vorjahr, Juventus Turin – 3:0 und 1:3. Im Achtelfinale holten sich Cristiano Ronaldo und Co. den richtigen Schub für die restliche K.o.-Phase. Sie bezwangen den Emporkömmling Paris St. Germain mit 3:1 und 2:1 im eigenen Prinzenparkstadion. „Einer der Schlüsselmomente war die Runde der letzten 16”, erzählte Reals Daniel Carvajal am Freitag bei der offiziellen Pressekonferenz, ,,viele Menschen haben uns infrage gestellt, zumal wir in paar schwierige Monate hinter uns hatten. Aber wir haben ein starkes, autoritäres Zeichen an ganz Europa gesendet.” Sein kongenialer Partner in der Real-Abwehr, Raphael Varane, zum Spiel: „Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird, aber wir sind hier, um Geschichte zu schreiben. Liverpool ist vor allem mit seinen Stürmern gefährlich. Sie haben eine großartige Saison gespielt.“

25 ehemalige Spieler von Real Madrid und was aus ihnen wurde Robinho, Ronaldo und Raul - die drei Rs gehören zu den größten Stars von Real Madrid. Aber was machen sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. © imago Nicolas Anelka: Real Madrid war von 1999 bis 2000 eine der hochkarätigen Stationen der Karriere des Nicolas Anelka. Zu diesen zählen außerdem der FC Arsenal, Manchester City, Juventus Turin, der FC Liverpool, Paris Saint-Germain oder der FC Chelsea. Heute ist der Franzose Berater beim niederländischen Erstligisten Roda JC Kerkrade. © getty/Ross Kinnaird Claude Makélélé: Der Abräumer spielte in seiner 21-jährigen Karriere drei Spielzeiten für die Königlichen, von 2000 bis 2003. In dieser Zeit lief er 145 Mal für Real Madrid auf. © Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images Michael Laudrup: Der Däne wechselte 1994 nach fünf Jahren FC Barcelona zum direkten Konkurrenten Real Madrid. Für das weiße Ballett lief er in den folgenden zwei Jahren 76 Mal auf und erzielte 15 Tore. Heute trainiert er den katarischen Verein Al-Rayyan Sports Club. © iamgo/Miguelez Sports Foto Roberto Carlos: Von 1996 bis 2007 stand der Linksverteidiger mit dem knallharten Linksschuss 523 Mal für Real auf dem Feld und erzielte ganze 69 Tore. Aktuell ist er bei seinem Herzensverein Real Nachwuchskoordinator. © Shaun Botterill/Getty Images Ronaldo: Der Weltmeister von 2002 erzielte in 177 Spielen 104 Tore für Real Madrid. Von 2002 bis 2007 stand er fünf Jahre für die spanischen Hauptstädter auf dem Rasen. Nach seinem Karriereende 2011 gründete er eine Werbeagentur. Immer wieder steht er in Allstar-Spielen nochmal auf dem Feld. © Sandra Behne/Bongarts/Getty Images Ricardo Carvalho: Von 2010 bis 2013 absolvierte der Innenverteidiger 77 Partien für Real Madrid. Sein letzter Vertrag in der Chinese Super League bei Shanghai SIPG lief bis Ende 2017, derzeit ist er vereinslos. © getty/Denis Doyle Clarence Seedorf: Der Niederländer ist der einzige Spieler, der mit drei verschiedenen Vereinen (Ajax Amsterdam, Real Madrid, 2x AC Mailand) die Champions League gewinnen konnte. Von 1996 bis 2000 spielte er 157 Mal für die Madrilenen und erzielte 20 Tore. Nach seiner Karriere wurde er Trainer - zunächst bei seinem Ex-Verein AC Mailand, kürzlich nun bei Deportivo La Coruna. © getty/Clide Mason Raúl Albiol: Von 2009 bis 2013 stand der Innenverteidiger bei Real unter Vertrag. Seitdem schnürt er in der Serie A für den SSC Neapel die Schuhe. © getty/Jasper Juinen Lassana Diarra: Nachdem er Madrid im Jahr 2012 nach drei Jahren verließ, folgten nur noch sportliche Abstürze für den Franzosen. Bis Dezember 2017 bei AL-Jazira Abu Dhabi unter Vertrag, zuletzt hat er noch einmal den Schritt zu Paris Saint-Germain gewagt. © imago/PanoramiC Luis Enrique: Bevor der Spanier 1996 für acht Jahre zum FC Barcelona wechselte, spielte er fünf Jahre für den Ligarivalen Real. Bis zum Sommer 2017 trainierte er die Katalanen, einen neuen Klub vermeldete der 47-Jährige noch nicht. © imago/Buzzi Christoph Metzelder: Drei Jahre spielte der Deutsche zwischen seinen Engagements bei Borussia Dortmund (sieben Jahre) und Schalke 04 (3 Jahre) für die Königlichen. Heute ist er Jugendtrainer und Vorstandsvorsitzender des TuS Haltern und Aufsichtsratsmitglied von Preußen Münster, sowie Experte beim TV-Sender Sky. © getty/Vladimir Rys Ruud van Nistelrooy: 2006 wechselte der Stürmer von Manchester United in die spanische Hauptstadt. In nur 96 Spielen traf der Niederländer 64 Mal. Heute ist er Stürmertrainer der zweiten Mannschaft von PSV Eindhoven. © getty/Denis Doyle Samuel Eto'o: Der Kameruner stand von 1996 bis 2000 bei den Madrilenen unter Vertrag, wurde aber mehrfach verliehen und absolvierte nur sieben Spiele für die Königlichen. Von 2015 bis Januar 2018 stand Eto'o, der seine beste Zeit beim FC Barcelona verbrachte (2004 bis 2009; 130 Tore in 198 Spielen), bei Antalyaspor unter Vertrag und erzielte für die türkische Mannschaft 44 Tore in 77 Spielen. Im Januar 2018 wechselte er zum Ligarivalen Konyaspor. © Phil Cole/Allsport/Getty Images Michael Essien: Der Ghanaer heuerte im Sommer 2012 für ein Jahr bei Real an. Jetzt kickt der 35-Jährige Mittelfeldspieler in Indonesien bei Persib Bandung. © getty/Manuel Queimadelos Alonso Iker Casillas: Mit 724 Spielen absolvierte der Portugiese die zweitmeisten Spiele für Madrid, nur Real-Legende Raúl kann 14 Einsätze mehr aufweisen. Mit den Königlichen gewann er unzählige Titel, alleine drei Mal die Champions League. 2015 verließ die Torhüter-Legende seinen Jugendverein in Richtung FC Porto. Sein Vertrag dort läuft noch bis Sommer 2018. © getty/David Ramos Guti: Auch der Mittelfeldspieler spielte bereits in seiner Jugend für Real. In 538 Spielen erzielte er 77 Tore für Real. 2010 verließ er den Klub für ein Jahr bis zu seinem Karriereende und wechselte zu Besiktas Istanbul. 2013 schon kehrte er zurück zu Real, diesmal als Trainer. Aktuell coacht er die U19 der Königlichen. © getty/Denis Doyle Robinho: Der 99-fache brasilianische Nationalspieler stand zwischen 2005 und 2008 in 137 Spielen für Real auf dem Feld und erzielte dabei 35 Tore. Nach weiteren Stationen unter anderem bei AC Mailand und Manchester City landete der Stürmer 2016 bei Atlético Mineiro in Brasilien. Nach dem zweijährigen Intermezzo dort ging es im Januar 2018 in die türkische Liga zu Demir Grup Sivasspor, wo er bis Sommer 2019 unter Vertrag steht. © getty/Jasper Juinen Bodo Illgner: Der ehemalige deutsche Nationalkeeper verbrachte vor seinem Karriereende 2001 fünf Jahre in der spanischen Hauptstadt. Insbesondere in den letzten beiden Jahren spielte er allerdings kaum noch. In 115 Einsätzen, in denen Illgner das Tor hütete, kassierte er 141 Treffer. Mit Real feierte der Weltmeister von 1990 die größten Vereinserfolge seiner Karriere, unter anderem die Champions-League-Triumphe 1998 und 2000. Heute lebt er in Florida und trainiert hin und wieder junge Torwart-Talente. Außerdem steht er hin und wieder für Sky oder US-Sender als TV-Experte am Mikrofon. © getty/Ben Radford Emerson: Der Brasilianer, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, kickte von 2006 bis 2007 bei den Königlichen. Von 1997 bis 2000 machte der 75-fache Nationalspieler Brasilien in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen halt. Heute ist er als Vorstandsmitglied des amerikanischen Amateurclubs Miami Dade FC. © getty/Bagu Blanco Fabio Cannavaro: Von 2006 bis 2009 schnürte der Weltmeister von 2006 in 118 Einsätzen die Schuhe für Real. 2006 erhielt er sensationell als Verteidiger die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres. Seit November 2017 ist er Trainer des chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande. © getty/Hamish Blair Hamit Altintop: Nach Bundesligastationen bei Schalke 04 und dem FC Bayern wechselte Altintop, dessen Zwillingsbruder ebenfalls Profifußballer ist, 2011 für ein Jahr zu Real. Im Trikot der Königlichen absolvierte er lediglich zwölf Partien. Anfang des Jahres löste er seinen Kontrakt bei Darmstadt 98 auf, um in die Türkei zurückzukehren. © getty/Denis Doyle Rafael van der Vaart: Nach Stationen bei Ajax Amsterdam und dem Hamburger SV wechselte Van der Vaart 2008 zu den Königlichen. In zwei Jahren kam er auf 73 Einsätze für Madrid, bevor er zu den Tottenham Hotspurs weiterzog. Der technisch versierte, kleine und wendige Niederländer brachte es außerdem auf 109 Nationalspiele. Nach seinem Tottenham-Abschied 2012 folgten dann sportliche Abstiege: Von Tottenham wechselte er zum HSV, wo er den sportlichen Niedergang miterlebte und zwei Jahre in Folge in die Relegation musste. Aktuell kickt van der Vaart in der dänischen Liga beim FC Midtjylland. © getty/Denis Doyle Davor Suker: Der kroatische Mittelstürmer ging von 1996 bis 1999 in 108 Spielen für Real auf Torejagd, 46 Mal war er erfolgreich. 1998 gewann er die Champions League und wurde zum sechsten Mal Kroatiens Spieler des Jahres. Der heute 50-Jährige beendete seine Karriere später bei 1860 München in der Bundesliga. Aktuell ist er Präsident des kroatischen Fußballverbandes und Verwaltungsratsmitglied der UEFA. © getty/Ben Radford Raul: Der Mann der Superlative stand bis 2010 18 Jahre bei Real Madrid unter Vertrag, seit 2003 als Kapitän. Mit 738 Spielen (322 Tore) ist er Rekordspieler der "Blancos". Als einer der besten Spieler der Welt gewann er mit Real unzählige Titel, darunter drei Mal die Champions League und sechs Mal die spanische Meisterschaft. 2010 wechselte der agile Offensivspieler, der in seiner gesamten Karriere nicht einen Platzverweis kassierte, in die Bundesliga zu Schalke 04. Aktuell arbeitet er als Botschafter für Enterprise Rent-A-Car. © getty/Jasper Juinen Luís Figo: Der Portugiese spielte nach seinem Wechsel nach Spanien 1995 zunächst fünf Jahre für den FC Barcelona, ehe er für weitere fünf Jahre zum Erzrivalen Real Madrid weiterzog, wo er 2001 den Weltfußballertitel erhielt. Für beide Vereine schnürte er über 200 Mal die Schuhe. 2005 trat Figo die letzte Station seiner Karriere an: Mit Inter Mailand holte er in den folgenden vier Jahren bis zu seinem Karriereende jedes Jahr den italienischen Meistertitel. Aktuell ist er bei der UEFA als Berater des Managements und "Losfee" tätig. © getty/Christof Koepsel

Liverpools Kapitän Jordan Henderson (27) bei der Pressekonferenz der Reds am Freitagnachmittag: „Real ist ein fantastisches Team, aber das sind wir auch und wir hoffen, sie schlagen zu können.“ Für Reals deutschen Mittelfeld-Regisseur Toni Kroos (28) wäre ein Erfolg der vierte Titelgewinn in der Königsklasse. Der Weltmeister von 2014 triumphierte im Jahr davor mit dem FC Bayern gegen den BVB und Klopp, dazu 2016 und im vergangenen Sommer mit den Madrilenen. „Das Gefühl, diesen Triumph wieder erreichen zu können, ist noch größer“, sagte Kroos in einem SPORT BILD-Interview, „jeder, der die Champions League in seinem Leben nur einmal gewinnt, ist bereits extrem glücklich. Nun die Königsklasse zum dritten Mal in Folge zu gewinnen, wäre unfassbar.“ Liverpools deutscher Coach Jürgen Klopp kämpft gegen Madrid hingegen mit seinem eigenen Final-Fluch. Seit dem 5:2-Triumph mit Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale 2012 gegen den FC Bayern konnte Klopp mit den von ihm betreuten Teams kein großes Finale mehr gewinnen. 2013 verlor er mit dem BVB gegen die Bayern das CL-Finale, mit Liverpool 2016 das Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla in Basel. Dazu kommt ein verlorenes Ligapokal-Finale mit den Reds gegen Manchester City und zwei Niederlagen im DFB-Pokal gegen Rekordpokalsieger Bayern und den VfL Wolfsburg (2015). „Es ist eine Chance, die du nur einmal im Leben hast”, erzählte Klopp am Freitag in der Pressekonferenz mit einem Lächeln, ,,so dachte ich zumindest damals. Wir spielten mit Dortmund ein fantastisches Spiel gegen ein sehr starkes Team aus München. Nach dem Spiel weiß ich, dass ich diese Gelegenheit noch einmal haben wollte. Die Jungs haben mir diese Chance gegeben.“ Ob Klopp sie nutzt?

KOMMENTIEREN