Real Madrid gegen Tottenham Hotspur live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Christian Pulisic verliert mit Borussia Dortmund gegen Tottenham. Bei den Spurs überzeugt Torjäger Harry Kane. © imago

Tottenhams Coach Mauricio Pochettino (45) hat Respekt vor Reals Tor-Maschine Cristiano Ronaldo (32), warnte aber bei goal.com davor, die Königlichen nur auf den in allen fußballerischen Bereichen mit Weltklasseformat gesegneten Portugiesen zu reduzieren. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler, aber Real hat sehr viele sehr gute Spieler, es ist eine ausgezeichnete Mannschaft mit einem hervorragenden Trainer“, verteilte der Argentinier Pochettino vor dem Spiel Komplimente. „Cristiano Ronaldo“, so Pochettino weiter, „ist wie Diego Armando Maradona. Es ist sehr schwer, etwas Neues über diese Spieler zu sagen, denn sie sind schlichtweg etwas Besonderes.“

Die Spurs gehen mit Personalproblemen in der Defensive in diese wichtige Partie. Linksverteidiger Danny Rose wird nach Knieverletzung noch bis Januar 2018 fehlen, Ben Davies musste beim 1:0-Heimerfolg über den AFC Bournemouth in der englischen Premier League krankheitsbedingt passen. Ob der Waliser spielen kann, ließ Pochettino offen. Denkbar wäre, dass die Londoner in Madrid mit einer Dreier-Kette agieren und Eric Dier in die Abwehrreihe zurückgeht. Moussa Dembelé (Knöchel) und Victor Wanyama (Knie) sind ebenfalls fraglich.

Zinedine Zidane ist Trainer von Real Madrid. Nur wie lange noch? © Imago

Bei Real Madrid hat Erfolgscoach Zinedine Zidane (45) einen besonderen Trumpf bei Tottenham ausgemacht: Stürmerstar Harry Kane. Der neue Kapitän der englischen Nationalmannschaft traf in dieser Saison wettbewerbsübergreifend elf Mal in 10 Einsätzen. „Er ist ein Schlüsselspieler für Tottenham“, sagte Zidane vor dem Match über den 24-jährigen Mittelstürmer, „ich weiß nicht, was in der Zukunft sein wird, aber im Moment weiß Kane genau, was er tut. Er ist sehr fokussiert und sehr effektiv vor dem Tor.“ Tottenham sieht der Weltmeister von 1998 als „ein sich ständig verbesserndes Team.“ Mauricio Pochettino, so ist Zidane sicher, mache „einen großartigen Job“.

Wie sehe ich das Spiel Real Madrid gegen Tottenham Hotspur im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Real Madrid gegen Tottenham Hotspur live und exklusiv. Die Übertragung läuft am Dienstag ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Kommentator ist Markus Gaupp. Im Konferenz-Feed ist Roland Evers als Redakteur am Mikrofon. Gäste im Studio in München bei Moderatorin Jessica Kastrop sind Sky-Experte Ewald Lienen, Bundesligaprofi Ralf Fährmann, Reporter-Legende Jörg Wontorra und der frühere Zypern-Legionär Rainer Rauffmann.

​Wird Real Madrid gegen Tottenham Hotspur im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Real Madrid gegen Tottenham Hotspur gibt es am Mittwoch, im Anschluss an die Champions-League-Partie FC Bayern München gegen Celtic Glasgow (20.45 Uhr) im ZDF.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Real Madrid gegen Tottenham Hotspur über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel Real Madrid gegen Tottenham Hotspur bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Real Madrid gegen Tottenham an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

