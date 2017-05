Real Madrid in Noten: Die Einzelkritik zum Halbfinal-Sieg gegen Atlético

Raphaël Varane: stand nach Ecke in der Luft (15.) nur an Oblak Bekam Probleme, wenn die Bälle steil in seinen Rücken gespielt wurde. Konnte für alle Fälle ja aber immer den Walkie-Talkie-Kontakt zu seinem großen „Bro“ Ramos suchen. Note: 3

Casemiro: Lieferte die Vorlage zur 1:0-Führung als er den Rebound nach einer Ramos-Flanke volley und per Aufsetzer spektakulär in den Strafraum brachte. Räumte ansonsten als unbequeme Nervensäge unermüdlich das Zentrum frei, stopfte Löcher – den Job, den in einem Starensemble eben irgendwer machen muss. Note: 2-

Toni Kroos: Der Standardkönig(liche) trat vor allem bei ruhenden Bällen in Erscheinung – auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, ordnete er, zog das Tempo mal an, nahm mal etwas Zug raus – ganz wie man es vom stillen deutschen Stratege gewohnt ist. In Halbzeit eins mit 100 Prozent (!) gewonnen Zweikämpfen. Note: 2

