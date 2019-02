Real Madrid: Isco beschwert sich über Trainer Solari - Antwort folgt prompt

Fußball-Star Isco beschwert sich öffentlich, dass er unter Trainer Santiago Solari bei Real Madrid zu wenig Chancen bekommt. Der Real-Star antwortete auf einen Tweet über Ex-Profi Ruben de la Red. Dieser wurde mit der Aussage zitiert: "Isco sollte wissen, dass Real Madrid auf keinen wartet. In der Mannschaft sind alle sehr gut, und wer nicht auf dem Level ist, befindet sich weit hinter seinen Kollegen", so De la Red über den 26-Jährigen. Isco antwortete über seinen Twitter-Kanal prompt: "Ich stimme De la Red absolut zu, aber wenn du nicht die gleichen Gelegenheiten wie deine Kollegen bekommst, ändert sich die Sache....", so der spanische Nationalspieler.