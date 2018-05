Mögliche Zidane-Nachfolger bei Real Madrid - Wenger Favorit bei Buchmachern

Wer könnte Nachfolger von Zinedine Zidane bei Real Madrid werden? Die Buchmacher in England haben klare Favoriten.

Wer könnte Nachfolger von Zinedine Zidane bei Real Madrid werden? Die Buchmacher in England haben klare Favoriten. © getty/Montage

Arsène Wenger: Nach 22 Jahren hat der 68-Jährige beim FC Arsenal zum Ende der Saison 2017/18 seine Trainertätigkeit beendet. Unfreiwillig. Doch der Franzose denkt nicht daran, komplett aufzuhören. Dementsprechend oft wurde Wenger zuletzt gehandelt, als vakante Trainerpositionen zu besetzen waren - wie bei Borussia Dortmund oder OGC Nizza als Nachfolger des neuen BVB-Trainers Lucien Favre. Seine Wettquote bei den britischen Buchmachern (Topfavorit) ist offenbar nur durch seine lange Zeit in London zu erklären.

Arsène Wenger: Nach 22 Jahren hat der 68-Jährige beim FC Arsenal zum Ende der Saison 2017/18 seine Trainertätigkeit beendet. Unfreiwillig. Doch der Franzose denkt nicht daran, komplett aufzuhören. Dementsprechend oft wurde Wenger zuletzt gehandelt, als vakante Trainerpositionen zu besetzen waren - wie bei Borussia Dortmund oder OGC Nizza als Nachfolger des neuen BVB-Trainers Lucien Favre. Seine Wettquote bei den britischen Buchmachern (Topfavorit) ist offenbar nur durch seine lange Zeit in London zu erklären. © 2018 Getty Images