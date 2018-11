Real Madrid angeblich kurz vor Milliarden-Deal mit Adidas

Auf Champions-League-Sieger Real Madrid warten angeblich fette Zahltage. Wie die spanische Sporttageszeitung Marca berichtet, stehen die Königlichen kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Ausrüstervertrages mit Adidas. Der Deal soll den Königlichen in den kommenden zehn Jahren insgesamt 1,1 Milliarden Euro einbringen. Es wäre der höchstdotierte Kontrakt, der in Europa in diesem Sponsoringkomplex je abgeschlossen wurde. Zudem soll Real weitere erfolgsabhängige Boni kassieren können. Der momentane Vertrag der Spanier mit dem deutschen Sportartikelhersteller ist angeblich mit jährlich 52 Millionen Euro dotiert.