Champions League im Liveticker mit Real Madrid und AS Rom

Real Madrid kann entspannt ins letzte Gruppenspiel der Champions League gehen. Bereits vor dem Duell mit ZSKA Moskau stehen die Königlichen als Gruppenerster fest. Die AS Rom ist sicher auf Platz zwei und muss bei Viktoria Pilsen ran. Verfolgt die Spiele am Mittwochabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.