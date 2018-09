Mehr als eine halbe Milliarde Euro! Real Madrid plant Mega-Schulden für Stadion-Umbau

Nach dem Verkauf von Cristiano Ronaldo an Juventus Turin plant Real Madrid die nächsten tiefgreifenden Veränderungen. Gemäß übereinstimmenden spanischen Medienberichten will der Champions-League-Sieger das altehrwürdige Estadio Santiago Bernabéu teuren Umbaumaßnahmen unterziehen. Kostenpunkt des frischen Anstrichs sind nach Angaben der AS schlappe 574 Millionen Euro. Zuletzt war noch von einem Investitionsvolumen in Höhe von 400 Millionen ausgegangen worden. Klubpräsident Florentino Perez will einen entsprechenden Kredit aufnehmen, die Gelder sollen über einen Zeitraum von 35 Jahre zurückgezahlt werden.