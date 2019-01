Kroos hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 0:2 gegen Real Sociedad San Sebastián zugezogen, in der 80. Minute musste er ausgewechselt werden. Er selbst äußerte sich noch nicht zu seinem Gesundheitszustand.

Real Madrid in der Krise: Bittere Heim-Niederlage gegen Real Sociedad

Dauer des Ausfalls unklar

Zwar ist noch nicht bekannt, wie lange der Ausfall von Kross dauern wird, zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League gegen Ajax Amsterdam am 13. Februar sollte der Mittelfeldspieler aber wieder fit sein. Der vorläufige Ausfall von Kross ist für Real Madrid dennoch ein Problem, denn auch in der La Liga läuft es für Real nicht rund. Es belegt in der spanischen Meisterschaft aktuell den fünfte Platz, zehn Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona.