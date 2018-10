Erstes Spiel unter neuem Trainer Santiago Solari: Real Madrid siegt souverän

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Julen Lopetegui klar mit 4:0 (2:0) im Pokalwettbewerb beim Drittligisten UD Melilla durchgesetzt. Im Hinspiel der Runde der letzten 32 Clubs erzielten am Mittwoch Karim Benzema (28. Minute), Marco Asensio (45.+1), Alvaro Odriozola (79.) und Cristo Gonzales (90. +2) die Treffer in der spanischen Nordafrika-Exklave.

Der schweizer "Blick" tauft das Clasico in "Klatschico" um: "Barca zerlegt Madrid in seine Einzelteile" © Screenshot

Die Real nahe stehende Zeitung "Marca" titelt: "Isco hatte recht: Jeder sollte gefeuert werden" - Hintergrund: Der Real-Spieler sagte zuletzt in einem Interview, dass die Krise nicht nur die Schuld des in der Kritik stehenden Trainers Julen Lopetegui sei, sondern die der kompletten Mannschaft - und wenn er gehen muss, dann auch alle Spieler entlassen werden sollten. © Screenshot

Kroos, Modric und Co. nicht im Kader

Interimstrainer Santiago Hernán Solari verzichtete unter anderen auf die Stammspieler Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale und Isco. Das Rückspiel gegen Melilla findet am 5. Dezember in Madrid statt. Bis dahin will Clubboss Florentino Pérez einen endgültigen Nachfolger für Lopetegui verpflichtet haben. In Spanien darf ein Interimstrainer höchstens zwei Wochen coachen.