Transfer perfekt: Real Madrid verpflichtet Guardiola-Juwel von Manchester City

Das spanische Mittelfeldtalent Brahim Diaz wechselt vom englischen Fußballmeister Manchester City zu Champions-League-Sieger Real Madrid . Wie die Madrilenen am Sonntag mitteilten, erhält der 19-Jährige einen langfristigen Vertrag über sechseinhalb Jahre bis Ende Juni 2025. Diaz wird bereits am Montag den Medizincheck absolvieren und soll anschließend um 13.30 Uhr offiziell vorgestellt werden.

Diaz-Transfer: Real Madrid sticht wohl BVB aus

ManCity-Trainer Pep Guardiola hatte ihn in dieser Saison in Manchester bislang weder in der Premier League noch in der Champions League eingesetzt. Lediglich im EFL-Cup kam Diaz dreimal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.