Real Madrid: KEIN Angebot für Neymar! Offizielle Mitteilung nach Ronaldo-Transfer

Das ist ein deutliches Dementi! Real Madrid hat die Wechsel-Gerüchte um Superstar Neymar in einer offiziellen Mitteilung auf der eigenen Homepage entschieden zurückgewiesen. "In Anbetracht der andauernden Berichte, die Neymar von Paris St.-Germain mit unserem Klub in Verbindung bringen, möchte Real Madrid klarstellen, dass der Klub keine Absicht hat, dem Spieler ein Angebot zu unterbreiten." Klarer absagen kann man nicht!