Unfassbare Szene: Reals 45-Millionen-Neuzugang in den Kopf gebissen!

Vinícius Júnior ist der Rekord-Neuzugang (45 Millionen Euro Ablöse) von Real Madrid in der aktuellen Spielzeit. Der 18-Jährige soll die Zukunft der Königlichen mitprägen. Aktuell spielt er allerdings nur in der zweiten Mannschaft eine Rolle.

​Atlético-Kapitän drehen Nerven durch

Dort sorgte er am Wochenende beim 2:2 gegen die Reserve von Atlético Madrid für Aufsehen. Erst erzielte er den Ausgleich, dann traf er aus 25 Metern zur zwischenzeitlichen Führung. In einer Szene nahmen die Zuschauer den Offensivspieler aber noch stärker wahr.

In der 81. Minute fiel Vinícius Júnior in einem Zweikampf mit Atlético-Kapitän Alberto Rodríguez zu Boden. Nach einer kurzen Rangelei biss dieser den Real-Profi in den Kopf.

Die Spieler beider Teams gingen dazwischen. Der Schiedsrichter ahndete die Tätlichkeit anschließend allerdings nicht mit einer Roten Karte, sondern zeigte beiden Spielern die Gelbe Karte.