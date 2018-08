Real Madrid will Thiago: Wird der Star des FC Bayern Modric-Nachfolger? 

Verkauft der FC Bayern einen weiteren Mittelfeldstar nach Spanien? Nach Informationen der Marca ist Thiago Alcantara der Topfavorit auf die Nachfolge von Luka Modric bei Champions-League-Sieger Real Madrid. Der kroatische Vizeweltmeister könnte noch in diesem Sommer nach Italien zu Inter Mailand wechseln und in der Schaltzentrale der Madrilenen ein Vakuum entstehen lassen.

Das könnte nun Thiago füllen. Der 26-Jährige ist bei den Bayern seit dem Weggang seines Lehrmeisters Pep Guardiola nicht mehr unumstritten, hat seine Rolle als Spielmacher an James Rodriguez verloren. Während der Kolumbianer definitiv noch eine weitere Saison in München bleibt , ist die Zukunft Thiagos noch offen.

Real-Trainer Lopetegui kennt Thiago bestens

Der spanische Supertechniker kam 2013 mit Startrainer Pep Guardiola vom FC Barcelona an die Säbener Straße und absolvierte seither 153 Spiele und schoss 25 Tore. In dieser Zeit wurde er fünf Mal Deutscher Meister - in jeder Saison. Nach starken Spielzeiten unter Guardiola und Ancelotti war Thiago zuletzt nicht mehr unumstritten.