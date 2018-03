Real Madrid wird 116 Jahre alt - Die sechs Epochen der Vereinsgeschichte

Die "Königlichen" gehören zu den erfolgreichsten Fußballclubs der Welt. In der langen Vereinshistorie gewannen die Madrilenen 33 Mal die Spanische Meisterschaft und 11 Mal die Championsleague. Es gab jedoch immer wieder bestimmte Epochen, in denen Real außerordentliche sportliche Erfolge feiern konnte und über mehrere Jahre hinweg ein Team der Extraklasse aufbieten konnte.

Schwarze Stutzen, weiße Hosen und Hemden, dazu ein Gürtel in den spanischen Landesfarben rot und gelb - Das war das Trikot des Madrid Foot Ball Club, der am 6. März 1902 gegründet wurde. Nur drei Jahre später, im Jahr 1905 feierten die Madrilenen ihren ersten großen Titel: Sie gewannen im Finale des landesweiten Copa del Rey gegen Athletic Bilbao mit 3:0. Den Copa del Rey gewann Madrid daraufhin gleich fünf Mal in Folge.

In den 1970er Jahren spielten auch bekannte Deutsche Spieler wie Günther Netzer oder Paul Breitner in Madrid.

2010 bis heute: Die Ära Cristiano Ronaldo

Für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro holte Madrid im Sommer 2009 Cristiano Ronaldo von Manchester United. Der Portugiese entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling. Die Mannschaft gewann in der Saison 2011/12 mit 100 Punkten die Spanische Meisterschaft. Das ist bis heute die höchste Punktzahl, die in einer Meisterschaftssaison erzielt werden konnte. Cristiano Ronaldo ist inzwischen der mit Abstand erfolgreichste Torschütze der Madrilenen. Statistisch gesehen schießt Ronaldo in jedem Spiel, das er für Real bestreitet mindestens ein Tor.

In der aktuellen Saison läuft es zumindest in der Liga für Real nicht so gut. Barcelona mit steht 15 Punkten Abstand vor Real an Platz 1.