Champions League: Real Madrid kassiert höchste Europacup-Heimpleite der Geschichte

Titelverteidiger Real Madrid hat zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League eine peinliche Niederlage kassiert. Die Königlichen unterlagen am Mittwoch ohne zahlreiche Stammspieler zu Hause 0:3 (0:2) gegen ZSKA Moskau. Real stand allerdings schon vor der Partie als Gruppensieger fest, für den spanischen Klub war es die zweite Niederlage in der Königsklassen-Vorrunde - und die höchste Europapokal-Heimpleite der Geschichte. ZSKA hatte bereits das Hinspiel in Moskau mit 1:0 gewonnen.