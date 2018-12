Rebic und Jovic: Eintracht-Präsident Fischer witzelt über Festgeldkonto vom FC Bayern

Eintracht Frankfurt ist eine der größten deutschen Fußball-Überraschungen der vergangenen Jahre. Erst gewann man in der letzten Saison das DFB-Pokal-Endspiel gegen den FC Bayern, nun spielt man wieder ganz stark, auch wenn man zuletzt mit 0:3 gegen den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga verlor.

Klar ist: Durch die Topleistungen der Eintracht geraten die Spieler des Vereins immer mehr in den Fokus anderer Klubs, europäischer Topvereine! Unter anderem heißt es immer wieder, das auch der FC Bayern Interesse an ein oder vielleicht sogar zwei Spielern der Hessen haben könnte - nicht zuletzt weil man im Sommer mit Niko Kovac den bisherigen Erfolgstrainer der Eintracht an die Isar lotste.