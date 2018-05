Recken-Hammer: Geschäftsführer Benjamin Chatton wirft bei der TSV Hannover-Burgdorf hin

Chatton hatte großen Anteil an Erfolgen

Chatton arbeitete seit 2011 für die TSV. In seiner Amtszeit fallen zahlreiche Erfolge, wie die Teilnahme am EHF CUp (2013/14) oder das erste Erreichen des Final Four im DHB-Pokal in dieser Spielzeit. In einer Pressemitteilung lobt der Verein Chatton zudem für wichtige Meilensteine, wie der Aufbau von professionellen Strukturen in der Geschäftsstelle, dem Markenrelaunch oder der Umzug in die TUI Arena als Hauptspielstätte.

"Wir haben die TSV Hannover-Burgdorf in den letzten Jahren sowohl auf als auch neben dem Spielfeld zu einem festen Bestandteil von Hannovers Sportregion gemeinsam entwickeln können und als dauerhaftes Mitglied in der Handball-Bundesliga etabliert“, sagte Chatton.