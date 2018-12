Recken: Fabian Böhm für die Nationalmannschaft nominiert - Häfner auf Abruf

Die Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-Weltmeisterschaft (10. bis 27. Januar) steigen für den Recken-Handballer Fabian Böhm. Der 29-jährige Rückraumspieler steht in dem 16 Spieler starken Aufgebot, das Bundestrainer Christian Prokop für einen dreitägigen Lehrgang in Rostock berief, der am 10. Dezember beginnt. Zum Abschluss gibt es am 12. Dezember ein Testspiel gegen Polen.

Häfner nur Reservist

Böhms Teamkollege Kai Häfner ist als Reservespieler no­miniert worden. Er kommt nur dann in Rostock zum Zuge, falls sich die nominierten Linkshänder Steffen Weinhold und Franz Semper verletzen sollten. Ebenfalls im Rostock-Kader fehlt Recken-Rechtsaußen Timo Kastening, der zuletzt zu einem Nationalmannschaftslehrgang eingeladen worden war.