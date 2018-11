Recken haben Lust auf Europa: Begeisternder Heimsieg gegen Benfica Lissabon

Die Recken haben offenbar richtig Lust auf Europa. In ihren himmelblauen Trikots schlugen sie Benfica Lissabon im Hinspiel der 3. Quali-Runde des EHF-Pokals mit 41:36 (26:18). In der Swiss-Life-Hall begeisterte die TSV Hannover-Burgdorf 3662 Zuschauer, verpasste aber einen beruhigenderen Vorsprung für das zweite Treffen in Lissabon.

Gegen defensiv oft überforderte Portugiesen erzielten die Gastgeber in Hälfte eins so viele Tore wie am Donnerstag bei der bitteren Bundesliga-Heimpleite gegen die SG Bietigheim (26:27) insgesamt. Und etliche davon waren spektakulär. Spielmacher Morten Olsen mit seinen schnellen und ansatzlosen Würfen und Kreisläufer Ilija Brozovic bekam Benfica nicht in den Griff.

Zudem hatten die Portugiesen keinen so stämmigen Kreisläufer wie Hannover mit Brozovic oder Evgeni Pevnov. Sie kamen meist durch Rückraumwürfe zum Erfolg – und das bisweilen etwas zu leicht.