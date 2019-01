Recken-Handballern fehlt nahezu der komplette Rückraum

Es klingt fast schon nach Galgenhumor bei Carlos Ortega. „Ich habe keinen Rückraum“, sagte der Trainer der TSV Hannover-Burgdorf. Das ist die denkbar schlechteste Ausgangsposition für den Test der Recken-Handballer gegen den SC DHfK Leipzig in Jena (Sonntag, 16 Uhr), der eigentlich Aufschlüsse über die Verfassung von Ortegas Team nach knapp drei Wochen Vorbereitung auf die Rückrunde geben sollte. Auch der junge Hanne muss passen Doch Verletzungen und Abstellungen für die WM bringen es mit sich, dass den Hannoveranern tatsächlich alle Profis in der hinteren Front fehlen. Kapitän Kai Häfner, Fabian Böhm und der Däne Morten Olsen nehmen mit ihren Nationalmannschaften das WM-Finale ins Visier. Pavel Atman ist am Knöchel verletzt, Mait Patrail (Kreuzbandriss) und Nejc Cehte (Knieprobleme) können auch nicht spielen. Zudem knickte der 17-jährige Martin Hanne im Training um. In Jena erhalten daher Veit Mävers (18), Hannes Feise (22) und Malte Donker (20) aus dem Erweiterungskader wohl jede Menge Einsatzzeit.

Schwung durch WM-Fahrer? Ortega stuft daher die Bedeutung des Leipzig-Tests deutlich herab. „Man darf nicht weinen wegen der Ausfälle, aber es lohnt sich auch nicht“, sagte der 47-jährige Spanier. Der Sportliche Leiter der Recken, Sven-Sören Christophersen, rechnet derweil für den Bundesliga-Rückrundenstart gegen TVB Stuttgart am 7. Februar fest mit bestens aufgelegten WM-Fahrern. „Wenn es optimal läuft, bringen alle drei eine Medaille mit. Das wird auch auf die Mannschaft abfärben“, sagte er. Hoffen auf vier Startpunkte Die Hannoveraner brauchen gegen Stuttgart und eine Woche später in Ludwigshafen am besten gleich vier Punkte, um die Aufholjagd in Richtung gesichertes Mittelfeld zu starten und Selbstvertrauen für die EHF-Cup-Gruppenphase zu tanken.

