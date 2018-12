Recken-Kommentar: Willkommen in der rauen Realität!

Willkommen in der rauen Realität. Die Recken müssen sich in der Handball-Bundesliga längere Zeit in der unteren Tabellenhälfte einrichten. Die Europacup-Euphorie der Vorsaison ist weg, die Mannschaft muss darauf achten, dass sie nicht allzu nah an die Abstiegsränge heranrutscht.

Kader für Dreifachbelastung zu schmal besetzt

Die gestrige Partie in Wetzlar spiegelt die Saison wider. Die Recken kommen gegen gleichwertige Mannschaften zu spät ins Spiel. In Wetzlar war ein Punkt möglich, hätte es mehr Präzision im Angriff und mehr Zugriff in der Abwehr von Beginn an gegeben. Die gute Schlussviertelstunde spricht zwar für die intakte Moral der Hannoveraner, bringt ihnen aber keine zählbaren Resultate.