Recken-Nachwuchskoordinator Heidmar Felixson im Interview: "Die spielen später nur in der Landesliga"

Der 41-jährige Heidmar Felixson ist auf Island geboren, spielte dort Fußball und Handball in der ersten Liga, war zudem in der Jugend noch ein erfolgreicher Leichtathlet. Von 2004 bis 2009 war der Rückraumspieler bei der TSV Hannover-Burgdorf und hatte einen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga. Für Island absolvierte er 55 Länderspiele und erzielte dabei 67 Tore. Seit 2012 ist der 1,90 Meter große Felixson wieder in Hannover und ist nun Nachwuchskoordinator und Trainer des Perspektivkaders der Recken. Er ist verheiratet mit Sandra und hat vier Söhne.

Herr Felixson, die TSV Hannover-Burgdorf hat seit der Einführung im Jahr 2008 jedes Jahr das Jugendzertifikat erhalten, zum fünften Mal in Folge sogar mit Stern. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Das ist natürlich nicht einfach so über Nacht entstanden. Es hat viele Jahre gedauert, das zu entwickeln. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren andere Vereine in der Stadt noch weit vor uns. Es stecken viele Leute dahinter und gute Trainer schon im Minibereich. Auf was kommt es bei diesen Trainern an? Es haben nicht alle von denen gleich eine Lizenz. Aber wir achten sehr genau darauf, wer mit Kindern arbeiten will und es auch kann. Man könnte auch einen beliebigen Vater zum Trainer machen. Allerdings wird dann am Ende nicht viel dabei herauskommen.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 - soweit sie bereits terminiert sind Donnerstag, 14. Februar (19 Uhr): Die Eulen Ludwigshafen - TSV Hannover-Burgdorf (Bundesliga) ©

Anzeige

Was muss ein guter Trainer mitbringen? Er muss immer ehrlich sein zu den Spielern und eine Menge Geduld haben sowie natürlich auch Fachwissen. Allerdings muss ein guter Trainer nicht auch unbedingt ein guter Spieler gewesen sein, um erfolgreich arbeiten zu können. Woran erkennen Sie Talent bei Spielern? Das sieht man meist schon ziemlich schnell. Da sind Aspekte wichtig wie Ehrgeiz, Pünktlichkeit, Schulnoten. Wenn die Schulnoten gut sind und das Kind immer rechtzeitig beim Training ist, zeigt es, dass es fokussiert ist. Dann gibt es welche, die immer Ausreden haben, weshalb sie wieder zu spät zum Training kommen. Die spielen später wahrscheinlich nur in der Landesliga. Sie legen großen Wert auf die schulische und berufliche Ausbildung. Warum genau? Im Handball kann man nicht solche Summen an Geld verdienen. Es ist wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Außerdem: Was macht man, wenn man mit 27 eine schwere Verletzung hat und plötzlich Invalide ist? Da braucht man eine Alternative. Deshalb ist uns wichtig, dass jeder Nachwuchsspieler sein Abitur schafft. Die Spieler investieren viel Freizeit in den Verein. Deshalb wollen wir etwas zurückzahlen, indem wir sie bei der Ausbildung unterstützen.

So lief der Trainingsauftakt der Recken Carlos Ortega gibt Anweisungen. ©

Hält es jung, mit jungen Menschen zu arbeiten? Auf jeden Fall (lacht). Ich nutze kein Twitter oder Instagram. Ich höre die anderen nur immer davon reden und natürlich, was sie am Wochenende gemacht haben und welche Mädchen sie toll finden. Nach der gewonnenen Weltmeisterschaft 2007 gab es einen Handball-Boom. Wieso ebbte der schnell wieder ab? Damals haben die Vereine und der Verband geschlafen und sich viel zu lange auf dem Erfolg ausgeruht. Es war gut, dass viele Kinder plötzlich Handball spielen wollten. Aber wir müssen noch viel mehr machen und in die Schulen gehen, Kinder dort früh abholen und zeigen, was für ein toller, harter und fairer Sport Handball ist.

Sie gehen regelmäßig in die Schulen. Welche Erfahrungen sammeln Sie dort? Die Kinder sind oft total begeistert und haben viel Spaß am Handball. Sie sind auch gut informiert. Vergangene Woche war ich in zwei Grundschulen. Die wussten alle genau, wann Deutschland bei der WM spielt und gegen wen es geht. Das ist toll.