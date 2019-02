Recken-Sorgenkind Atman gibt Comeback in Minden: "Eine willkommene Hilfe"

Der 31-Jährige zog sich im Herbst gegen den HC Erlangen einen Muskelbündelriss in der Wade zu. Dann wurde er zwar noch ein WM-Kandidat für Russland, verletzte sich aber im Training der Nationalmannschaft am Sprunggelenk und war abermals raus.

Atman ist das Recken-Sorgenkind schlechthin. Er hat nur sechs Punktspiele gemacht, dabei warf er acht Tore. Verletzungen hatten ihn in Hannover immer aufs Neue zurückgeworfen. Zu­nächst brach er sich in seiner ersten Spielzeit den Mittelfuß, es folgten zwei Adduktorenzerrungen und ein Bänderriss im Knöchel.

Den ersten Vergleich mit GWD gewannen die Recken mit 30:25, Atman warf ein Tor. Beim letzten Duell in Minden rettete Mait Patrail (inzwischen mit Kreuzbandriss Langzeitverletzter) den Recken mit einem direkt verwandelten Freiwurf einen Punkt. „Da hatten wir Glück, so eine knappe Geschichte wollen wir diesmal unbedingt vermeiden“, sagt Recken-Kreisläufer Evgeni Pevnov.

Keine Pause für die Nationalspieler

Anschließend haben die Recken schon am Sonntag (13 Uhr, Swiss-Life-Hall) das Rückspiel gegen Tatabánya, dann sind zehn Tage frei. Das gilt aber nicht für die deutschen Auswahlspieler, zu de­nen dann auch Timo Kastening gehört. Am 5. März beginnt ein DHB-Lehrgang in Kamen, am 9. März steht in Düsseldorf das Länderspiel gegen die Schweiz an. „Das ist Pech für die Nationalspieler“, sagt Ortega und schüttelt dabei den Kopf.

Besonders um Böhm macht sich der TSV-Trainer Sorgen: „Er hat Pro­ble­me mit dem Knie und dem Köchel. Ich hoffe, alle bleiben gesund.“ Ortega hält die Belastung für viel zu hoch: „Das macht nur Deutschland mit seinem Team. Die Spieler wollen sich natürlich für die Nationalmannschaft empfehlen. Aber sie sollten besser dringend diese Pause nutzen.“