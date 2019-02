Hannovers Handball-Recken strecken sich für eine bessere Rückrunde

Sieben Monate später, zum Start in die zweite Bundesliga-Saisonhälfte am Donnerstag (19 Uhr, Tui-Arena) gegen den TVB Stuttgart, spricht Lesjak von „Höhen und Tiefen“, die er in Hannover bisher erlebt hat. „Der erneute Einzug ins Final-Four und die Erfolge gegen Lissabon im EHF-Cup waren Höhepunkte“, sagt der slowenische Nationaltorwart. Die angepeilte Steigerung in der Bundesliga allerdings müssen sich Lesjak und seine Kollegen als derzeitiger Tabellen-14. abschminken. Zunächst gilt es einen guten Start mit 4:0 Punkten gegen Stuttgart und eine Woche später in Ludwigshafen zu erwischen. Dann wären die Negativserie mit sieben Pleiten in Folge und ein Rutsch in die Abstiegszone kein Thema mehr.