Tickets, Prämien und der Gegner: Das müsst Ihr zum Recken-Heimspiel im EHF-Pokal wissen

Nur zwei Tage nach der bitteren Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim geht es für die Hanballer der TSV Hannover-Burgdorf weiter. Am Samstag (19 Uhr) empfangen die Recken in der heimischen Swiss-Life-Hall Benfica Lissabon zum Hinspiel der dritten EHF-Cup-Runde. Hier gibt´s die letzten Infos vor dem Spiel.

Am Samstag (19 Uhr) empfangen die Recken in der Swiss-Life-Hall Benfica Lissabon zum Hinspiel der dritten EHF-Cup-Runde. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Europa-Hit. Worum geht’s? Um den Einzug in die Gruppenphase des EHF-Cups. Die dritte Runde wird in Hin- und Rückspiel (24. November, 17 Uhr in Lissabon) im K.o.-Modus ausgetragen. Gewinnen beide Teams jeweils ein Spiel, kommt es auf die Tordifferenz an. Gibt es noch Karten? Ja! Bis gestern waren rund 3300 Tickets verkauft. Heute um 17.30 Uhr öffnet die Abendkasse, an der es dann wohl noch 500 bis 600 Karten gibt. 4100 Zuschauern passen in die Swiss-Life-Hall.

Bilder der Partie TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM Bietigheim Fabian Böhm scheitert an Vetle Ronningen. © Flo Petrow Kai Häfner im Duell mit Patrick Rentschler. © Flo Petrow Fabian Böhm kommt nicht an Valentin Schmidt vorbei. © Flo Petrow Nimm du, ich hab ihn sicher: Fabian Böhm und Evgeni Pevnov uneinig bei der Balleroberung. © Flo Petrow Gefrustet: Kai Häfner. © Flo Petrow Kein Durchkommen für Kai Häfner. © Flo Petrow Kai Häfner krümmt sich nach einem Foul am Boden. © Flo Petrow Ratlos: Carlos Ortega. © Flo Petrow Kai Häfner scheitert mit seinem letzten Angriff und ermöglicht den Wurf ins leere Tor. © Flo Petrow Frust pur bei allen Recken. © Flo Petrow Bedient nach der Niederlage - der Spieler der Recken. © Flo Petrow Evgeni Pevnov ist enttäuscht. © Flo Petrow Gefrustet: Urban Lesjak. © Flo Petrow Die Bank der Recken. © Flo Petrow Enttäuschung und Ärger nach der Partie. © Flo Petrow

Wo sind die Portugiesen untergebracht? Mitten in der City im Centralhotel Kaiserhof gegenüber des Hauptbahnhofs. „Überhaupt kein Problem für uns“, sagt Trainer Carlos Resende. „Hauptsache, die Spieler fühlen sich wohl in ihrer Umgebung.“ Wie verplant Lissabon die Zeit bis zum Spiel? Der Benfica-Tross um Handball-Chef Filipe Gomes landete gestern um 13.50 Uhr in Langenhagen, um 14.15 Uhr war Check-in im Kaiserhof. Danach gab’s Mittagessen. Anschließend hatten die Spieler Zeit zur freien Verfügung, sie konnten sogar in der Innenstadt bummeln gehen. Um 18.30 Uhr bat Resende zum Training in der Swiss-Life-Hall, direkt nach der Übungseinheit der Recken. Auch heute haben die Spieler noch genügend Zeit, sich auf das Spiel am Abend vorzubereiten.

Das sind die nächsten Partien der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL bis zur Handball-EM 2019 EHF-Cup, 3. Runde - Hinspiel am 17. November in der Siwss-Life-Hall gegen Lissabon (19 Uhr). Rückspiel am 24. November um 17 Uhr bei Benfica. © imago/GlobalImagens Mittwoch, 22. November 2018, 17 Uhr: SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf © Christian Modla Sonntag, 2. Dezember 2018, 13.30 oder 16.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel © Sielski-Press Sonntag, 9. Dezember 2018, 13.30 oder 16.00 Uhr: HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf © dpa - Bildfunk Samstag, 15. Dezember 2018, 20.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf © dpa Dienstag oder Mittwoch, 18./19. Dezember 2018, Uhrzeit folgt: DHB-Pokal-Viertelfinale TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen © Florian Petrow 20. Dezember - 23. Dezember 2018: TSV Hannover Burgdorf - Frisch Auf Göppingen © imago/Eibner Mittwoch, 26. Dezember 2018, Uhrzeit folgt: Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf © Florian Petrow

Wie ist Benfica einzuschätzen? Auf keinen Fall zu unterschätzen. Das Team war in Portugal siebenmal Meister und sechsmal Pokalsieger. Der letztjährige Dritte liegt aktuell punktgleich mit dem FC Porto an der Spitze. 2016/17 erreichte Benfica die EHF-Cup-Gruppenphase, vergangene Saison war in der zweiten Runde Schluss. Den Einzug in die aktuelle dritte Runde machte Benfica mit zwei Siegen gegen Hafnafjördur klar. Im Gegensatz zu den Recken gewannen sie ihr letztes Ligaspiel am Mittwoch gegen Aquas Santas mit 33:28. „Aber das heißt nichts, wir waren nicht wirklich gut“, sagt Trainer Resende (47). Der portugiesische Rekordnationalspieler (250 Einsätze) und Rekordschütze (1444 Tore) kennt den gleichaltrigen Recken-Trainer Carlos Ortega schon lange, beide standen sich schon oft gegenüber. Wie er die Recken einschätzt? „Auf jeden Fall ein starkes Team. aber wir sind auch stark.“ Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen bescheinigt Benfica Bundesliga-Niveau. Wie hoch, wird sich herausstellen. Die Papierform spricht klar für die Recken. „Aber das galt ja gegen Bietigheim auch“, bemerkt Christophersen mit Blick auf die peinliche Heimpleite.