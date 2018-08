Ein Déjà-vu für den Coach und seine Profis gibt es auch mit dem ersten Liga-Konkurrenten. Die Gummersbacher waren in der Vorsaison letzter Recken-Kontrahent, zu­dem trafen beide Teams in der Vorbereitung zweimal aufeinander. Alle drei Partien gewannen die Hannoveraner. „Das sagt aber gar nichts aus“, betonte Ortega, „Gummersbach hat sich in der Offensive verstärkt.“ Damit meint der Spanier die kroatischen Spieler Drago Vukovic, und Ivan Martinovic sowie den Iraner Pouya Norouzi.

Der Auftakt in die neue Spielzeit bietet für Recken-Trainer Carlos Ortega viel Vertrautes. Der Handball-Bundesligist hat derzeit Besuch von Toyoda Gosei, einem Klub aus der ersten japanischen Handball-Liga. Im fernöstlichen Inselreich ge­nießt der Spanier ein ho­hes Ansehen seit seiner Zeit als Nationaltrainer (2016 bis 2017), deshalb verfolgten die Ja­paner aufmerksam die Einheiten, mit denen sich die Recken auf ihr Auftaktspiel in Gummersbach (Sonntag, 16 Uhr) vorbereiteten. Und bei Toyota Gosei ist zudem Victor Lopez Romero aktiv, der Rechtsaußen stammt wie Or­tega aus Malaga.

Häfner-Einsatz gegen Gummersbach fraglich

Ortegas Vorsicht resultiert auch aus einer eigenen Personalie: Kai Häfner fehlte sowohl beim letzten Vorbereitungsspiel in Kiel als auch bei den Pokalspielen in Altenholz am Vorwochenende. Der Kapitän hatte zuletzt Probleme mit der Bauchmuskulatur. „Ich arbeite daran, dass ich am Wochenende spielen kann“, sagte der 29-jährige Nationalspieler.

Er traute seinen Kollegen aber einen geglückten Start zu, selbst wenn es für ihn nicht bis zum Spiel reicht. „Das Team ist stark genug, um trotzdem zu dort bestehen zu können“, sagte Häfner und zerstreute zudem Befürchtungen um seine Fitness: „Ich habe die übrigen Tests mitgemacht, die Kleinigkeiten jetzt werden sich finden.“