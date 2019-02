TSV Hannover-Burgdorf: Recken verlieren bei RK Nexe im EHF-Cup

Zehn Stunden waren die Recken am Freitag von Ludwigshafen und Frankfurt unterwegs nach Nasice in Kroatien an der ungarischen Grenze. Ein anstrengende Anreise. Am Sonnabend fehlte merklich die Kraft für das EHF-Cup-Spiel bei RK Nexe. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf kämpften trotzdem, verloren aber das Spitzenspiel der Gruppe B mit 25:29 (9:14) und stehen jetzt mit 2:2 Punkten da. Nexe führt mit 4:0 Zählern. Bester Recken-Schütze war Rechtsaußen Timo Kastening mit acht Toren.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 - soweit sie bereits terminiert sind Donnerstag, 14. Februar (19 Uhr): Die Eulen Ludwigshafen - TSV Hannover-Burgdorf (Bundesliga) ©

Anzeige

Angeschlagen und ausgepowert Während der Anfangsphase in Nasice hielt Hannover noch gut mit. Bis zum 6:6 durch Timo Kastening war die Partei ausgeglichen. Dann zog Nexe davon, vor allem im Angriff machte sich die fehlende Kraft bemerkbar. Neben den langzeitverletzten Pavel Atman, Mait Patrail und Lars Lehnhoff waren auch Torge Johannsen und Cristian Ugalde angeschlagen. Fabian Böhm wurde trotz Knöchelproblemen eingewechselt. Zudem wirkte Kai Häfner völlig ausgepowert. Der Kapitän verwarf am meisten Bälle, traf in der ersten Halbzeit nur zwei von sieben Würfen. Auf Linksaußen musste Vincent Büchner ran, der Nachwuchsrecke machte seine Sache gut und erzielte sogar das erste Tor. Den wachsenden Rückstand konnte aber auch er nicht verhindern, ebenso wenig der zum Start gut aufgelegte Torwart Urban Lesjak. Da auch Spielmacher Morten Olsen im Angriff das Zielvermögen fehlte, ging nach vorne fast gar nichts. Die Kreisläufer Ilja Brozovic und Evgeni Pevnov rieben sich auf.