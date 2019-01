Recken verlieren Testspiel gegen Leipzig - Talent Veit Mävers wirft fünf Tore

Ohne einen einzigen Rückraum-Profi im Aufgebot haben sich die Handball-Recken gut verkauft. Das Testspiel in Jena gegen Erstligarivale SC DHfK Leipzig verloren sie mit 21:26 (14:14). „Wir haben in der Abwehr eine sehr ordentliche Leistung gezeigt“, sagte Trainer Carlos Ortega, „im An­griff hatten wir natürlich einige Probleme, um die Lücken in der Leipziger Abwehr zu kreieren.“

Recken-Tore: Mävers, Cristian Ugalde je 5, Timo Kastening, Torge Johannsen je 3, Evgenij Pevnov, Hannes Feise je 2, Ilija Brozovic 1.

Im finalen Test trifft die TSV am Freitag (20.15 Uhr) in der Gudrun-Pausewang-Schule in Burgdorf auf Zweitligist HSV Hamburg. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.