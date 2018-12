Recken verpatzen Start in Wetzlar: Aufholjagd kommt zu spät

Zu spät aufgewacht: Die TSV Hannover-Burgdorf hat mit 28:29 (12:16) bei der HSG Wetzlar verloren. 4077 Zuschauer feierten den am Ende glücklichen Sieg ihrer Mannschaft, der nach gutem Start zum Schluss die Puste ausging. Die Recken starteten schwach, steigerten sich, aber konnten nicht mehr ausgleichen. „Wir haben Wetzlar zu schnell ins Spiel kommen lassen und es uns nicht recht erarbeitet, hier zu zwei Punkten zu kommen“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. Kai Häfner (acht) und Timo Kastening (sieben) waren die besten TSV-Torschützen. Die vierte Niederlage in Folge führt allerdings zu einem weiteren Abrutschen in der Tabelle, und aus Wetzlar sind einfach keine Punkte mitzunehmen. Es war die neunte Schlappe in Hessen in zehn Bundesliga-Saisons.

Offensive Variante bringt den Recken nichts

Die Devise der Recken für die Partie in Wetzlar hieß eigentlich: gut zu verteidigen. Das misslang in der ersten Viertelstunde. „Wir haben zu leicht Lücken gelassen, erst in der zweiten Häfte standen wir besser“, sagte Trainer Carlos Ortega. Die Hannoveraner bekamen weder in offensiven Variante noch im 6:0-System die motivierten und energischen Gastgeber in den Griff. Zwei Gegentore ins verwaiste Recken-Netz – Martin Ziemer war bei eigenem Ballbesitz auf die Recken-Bank geeilt, weil Evgeni Pevnov eine Zeitstrafe absaß – brachten Wetzlar früh in die Vorhand. Und ungenaue Würfe sowie Ballverluste führten zu einem klaren 4:8-Rückstand schon nach 13 Minuten.