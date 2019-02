Bei all den Reisestrapazen zuletzt und jeweils zwei Spielen pro Woche haben es die Recken in dieser Woche zumindest nicht weit. Am Donnerstag geht es in der Handball-Bundesliga zu GWD Minden, um 19 Uhr beginnt die Partie in der Kempa-Halle. „Gefühlt ist das fast ein Heimspiel nach unseren langen Touren in der letzten Zeit“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen. Und auch der Weg in die obere Tabellenhälfte ist mit einem Sieg nicht mehr weit, es wäre der vierte am Stück in der Liga. Die punktgleichen Gastgeber sind aber stark, warnt Trainer Carlos Ortega. Viel Respekt hat er vor dem GWD-Rückraum mit zwei gefährlichen Routiniers.

Bei GWD gibt es Stress wegen eines nicht verlängerten Vertrags

Was den Recken helfen könnte: GWD hat den Vertrag mit Doder nicht verlängert, ihn darüber aber offenbar zunächst nicht informiert. Das gab reichlich Ärger, seitdem spielt auf Doders Position meist der junge Weißrusse Aliaksandr Padshyvalau. Zumindest gegen Rambo dürfte Ortega vorgezogen verteidigen lassen, vielleicht sogar in einer 5:1-Formation mit dem Spanier Cristian Ugalde, der Rambos Kreise stört. „Unsere bevorzugte Abwehrtaktik bleibt aber ganz klar ein 6:0, das hat ja zuletzt gut funktioniert“, so Ortega.

Kandidat für eine Pause ist Fabian Böhm

Was der Trainer jedoch nach der schmerzhaften 25:28-Pleite im EHF-Cup in Ungarn gegen Tatabánya kritisierte: „Im direkten Duell haben wir uns zu leicht ausspielen lassen. Da haben wir teilweise dumme Fehler gemacht.“ Obendrein erzielte die TSV in Halbzeit zwei in zwölf Minuten nur ein Tor. „Das darf uns in Minden nicht passieren“, bekräftigt Rechtsaußen Timo Kastening, der in Ungarn nach einer Attacke beim Sprung in den Kreis unglücklich fiel, aber unverletzt blieb. „Sehr schmerzhaft, aber ich habe Glück gehabt“, sagt der angehende Nationalspieler.

Überhaupt scheinen die Recken endlich wieder etwas mehr Fortune zu haben. So steht der lange verletzte zentrale Rückraumspieler Pavel Atman gegen GWD vor seinem Comeback. Der Russe soll weitere Entlastung bringen, erster Kandidat für eine Pause ist Fabian Böhm.

Am Sonntag um 13 Uhr hat die TSV in der Swiss-Life-Hall im EHF-Cup Grundvos Tatabánya zu Gast. Diese Partie und die beiden folgenden müssen die Recken gewinnen, dann sollte es für das Viertelfinale reichen. Bereits 3000 Karten für die Partie gegen die Ungarn (das Hinspiel ging mit 25:28 verloren) sind verkauft, es gibt also noch rund 1100 Tickets.