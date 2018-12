"Recken wollen" "etwas drauflegen": Hält Ortegas weiße Weste gegen den THW Kiel?

Die TSV Hannover-Burgdorf läuft in der Handball-Bundesliga den eigenen Ansprüchen hinterher - ausgerechnet jetzt kommt der formstarke THW Kiel. Mut macht für das Spiel am Sonntag jedoch die makellose Bilanz von Trainer Carlos Ortega gegen die Norddeutschen.

Der Recken-Kapitän macht dem Gegner reichlich Komplimente. „Der THW Kiel hat einen Lauf“, sagte Kai Häfner vor dem Bundesliga-Spiel seines Teams gegen den Handball-Rekordmeister am Sonntag (13.10 Uhr, TUI-Arena). „Wir treffen auf die stabilste Mannschaft der Liga.“ Häfners Aussagen untermauert die Statistik: Die letzte Niederlage für die Schleswig-Holsteiner gab es am 13. September mit 30:35 in Magdeburg. Seitdem feierte der THW wettbewerbsübergreifend 15 Siege in Folge (elf in der Liga, zwei im DHB-Pokal, zwei im EHF-Cup). Die Hannoveraner schafften im selben Zeitraum in zwölf Partien fünf Erfolge, zuletzt gab es in der Bundesliga zwei schmerzliche Niederlagen gegen Bietigheim und in Leipzig.

Ortega mit vier Siegen aus vier Spielen gegen Kiel „Das waren überhaupt nicht die Ergebnisse, die wir uns vorgestellt haben“, sagte Häfner. Er und seine Kollegen schöpfen indessen Mut aus der Qualifikation für die Gruppenphase im EHF-Cup. „Wir haben ein großes Ziel erreicht“, ergänzte der Recken-Kapitän. Das könne auch Schwung für die Bundesliga bringen, der dringend nötig ist. Mit 12:16 Punkten steht die TSV derzeit in der unteren Tabellenhälfte. Es gibt aber auch die andere Seite der Statistik. Die Recken haben unter Trainer Carlos Ortega eine makellose Bilanz gegen den THW: vier Spiele, vier Siege. Zuletzt hieß es am 16. August 28:22 für die Recken in einem Vorbereitungsspiel beider Teams in der Kieler Arena. „Die Voraussetzungen haben sich seitdem allerdings gedreht“, sagte Ortega. „Kiel hat mit Hendrik Pekeler in der Defensive an Qualität gewonnen, und im Angriff hilft ihnen, dass Domagoj Duvnjak wieder richtg fit ist.“

Verletzungssorgen und Abstimmungsprobleme bei den Recken Die Hannoveraner dagegen müssen weiterhin auf die verletzten Pavel Atman, Torge Johannsen und Mait Patrail verzichten. Und bei den gesunden Spielern muss nahezu alles klappen, „vor allem in der Defensive“, sagte Häfner. Dort gab es zuletzt Probleme in der Abstimmung, die auch im Europacup gegen Lissabon sichtbar waren: 69 Tore warfen die Portugiesen in zwei Spielen. Das hatte keine Auswirkungen, weil die Recken-Offensive mit 74 Treffern gut aufgelegt war. „Vorn läuft es besser“, sagten Häfner und Ortega übereinstimmend. „Da müssen wir gegen Kiel aber auch noch etwas drauflegen.“

