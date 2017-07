Red-Bull-Arena: Fanbanner dürfen hängen bleiben

Leipzig. In der vergangenen Saison mussten einige Fanclubs ihre Banner in der Red-Bull-Arena umhängen, um eine freie Sicht der TV-Kameras auf Werbebanden zu gewährleisten. In der neuen Saison bleibt das den Anhängern erspart. Das neue LED-Bandensystem zwischen Ober- und Unterrang in den Sektoren A und C wird keine Auswirkungen auf die Fans haben, teilte RB gestern auf Twitter mit. In den betroffenen Bereichen hingen bisher keine Fahnen.

Im Vorjahr mussten unter anderem die Banner der offiziellen Fanclubs A-Block-Bullen, #taLEntfrei und LE Schollenbullen vom Unterrang in Sektor A in den Oberrang umziehen. Auch ein Teil der Transparente in Sektor D – der zweite Fanblock im Stadion – war betroffen. Insgesamt zehn bis zwölf Banner. Dies hatte für Unmut unter einigen Betroffenen geführt, die sich zudem eine bessere Kommunikation des Sachverhalts gewünscht hätten. Als der Club die Installation der neuen LED-Banden angekündigt hatte, befürchteten manche Fans schon eine erneute Umhäng-Aktion. Aber die bleibt nun fürs Erste aus.

Die Banden sollen die Werbeeinnahmen von RB weiter steigern. Nach Medienberichten wollen die Leipziger damit knapp zwei Millionen Euro pro Saison zusätzlich einnehmen. Bisher haben nur drei andere Bundesligisten (Bremen, Köln, Frankfurt) vergleichbare Mittelrang-Banden angebracht.