Regensburg mit Respekt vor Chemie Leipzig: "Einiges, was auf uns wartet"

Leipzig. „Im Normalfall gewinnt Regensburg“, sagte Chemie-Vorstand Frank Kühne am Mittwoch bei der Vorstellung des BSG-Sondertrikots für das anstehende DFB-Pokalspiel. „Aber was ist schon normal, wenn im Kunzesportpark der Ball läuft.“ Am Sonntag empfangen die Leutzscher den SSV Jahn Regensburg (Anpfiff 15.30 Uhr). Der Zweitligist wird von Achim Beierlorzer trainiert, ehemals Cheftrainer von RB Leipzig. Auch bis zu ihm hat sich die besondere Kraft des AKS bereits herumgesprochen. „Ich habe mir das Achtelfinale zwischen Chemie und Zwickau im Video angesehen. Da waren Bengalos auf beiden Seiten“, so der Coach des SSV. „Da gibt es Einiges, was auf uns wartet.“