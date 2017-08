Regionalliga-Aufsteiger Chemie Leipzig empfängt Union Fürstenwalde

Leipzig. Daniel Heinze kennt sie, die Baustellen von Chemie Leipzig . Mit seinen fast 30 Jahren gehört der Mittelfeldstratege zu den Routiniers beim Regionalliga -Aufsteiger und weiß natürlich, dass noch viel zu tun ist, wenn das Unterfangen Klassenerhalt gelingen soll. „Der Unterschied zwischen Ober- und Regionalliga ist schon deutlich zu spüren. In Liga vier ist das Tempo generell höher, daran müssen wir uns erst einmal gewöhnen.“ Das Passspiel müsse unter dieser Schnelligkeit genauer und das Zweikampfverhalten cleverer werden. Das sei besonders zuletzt in Bautzen zu sehen gewesen, wo er selbst durch mangelnde Zuspiele auch nicht wie gewollt ins Spiel kam.

Ausreden will er für die mageren drei Punkte aus vier Spielen nicht anführen, verweist aber darauf, dass die Langzeitverletzten Alexander Bury und Tim Bunge gerade in der Offensive sehr fehlen. „Wir hatten zudem mit Lok und Cottbus schwere Auftaktgegner, aber außer in Cottbus waren wir konkurrenzfähig, hätten in Bautzen nicht verlieren müssen (0:1/Anm. F.M.), haben dafür zuvor aber gegen Babelsberg vielleicht mit etwas Glück 1:0 gewonnen.“ Heinze ist in Halle geboren, begann dort bei Einheit, später VfL Halle zu kicken und kam als B-Junior nach Leipzig zum FC Sachsen. Von 2011 bis 2015 spielte er für RB II, um dann nach Leutzsch, nun Chemie, zurückzukehren. Damit ist der beruflich als Personalberater bei einer Reinigungsfirma arbeitende Akteur einer der erfahrensten im Chemie-Aufgebot.