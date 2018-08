Regionalligaspiel nach Autounfall abgesagt - Dreieich-Torwart im Krankenhaus

Schock in der vierthöchsten deutschen Spielklasse! Das Regionalligaspiel zwischen dem FK Pirmasens und Hessen Dreieich (ursprünglich für 14 Uhr angesetzt) musste abgesagt werden. Der Grund: Angeblich wurden drei Spieler der Gäste am Morgen in einen Unfall verwickelt. Allerdings sind bisher nur wenige gesicherte Details an die Öffentlichkeit gelangt. Klar ist, dass nicht etwa der Mannschaftsbus des Teams von Trainer Rudi Bommer in den Unfall involviert wurde, sondern dass es bereits im Rahmen der Anfahrt der Fußballer zum gemeinsamen Treffpunkt dazu kam.