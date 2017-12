Regionalliga-Reform: Neustrelitz-Präsident droht Grindel Stadionverbot an

Hauke Runge, Präsident des Fußball-Regionalligisten TSG Neustrelitz fährt in Sachen Spielklassenreform des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schwere Geschütze auf: Sollte der Plan von DFB-Präsident Reinhard Grindel beim Verbandstag am Freitag eine Mehrheit finden, erwägt der Chef des mecklenburgischen Regionalligisten Stadionverbote gegen Grindel und seinen Vize Rainer Koch auszusprechen.

„Herr Grindel und Dr. Koch hätten Stadionverbot“, sagte der Unternehmer im TV-Interview mit „Sport im Osten“ des MDR auf die Frage , was er tun werde, sollte die Reform in der von Grindel befürworteten Form verabschiedet werden.

Runge moniert klare Benachteiligung

Dann wäre es noch schwerer, Zuschauer ins Stadion zu bekommen, sagte er und drohte mit dem freiwilligen Rückzug der TSG Neustrelitz aus der Regional- in die Oberliga. Bislang ist es so, dass kein Regionalliga-Meister direkt in die 3. Liga aufsteigt – von fünf steigen nur drei nach Relegationsspielen auf. Die TSG scheiterte 2014 in den Relegationsspielen an Mainz 05 II.