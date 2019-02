DFB-Vize Koch zur Regionalliga-Reform: Der Nordosten muss sich einigen

Am 19. März könnte das Ende der Regionalliga Nordost beschlossen werden. In Peißen/Landsberg (Sachsen-Anhalt) kommen Vertreter der Regionalverbände Nord, Nordost und Bayern zusammen, um darüber zu sprechen, wie aus bisher drei Regionalligen in ihrem Gebiet künftig zwei gemacht werden können - oder alternativ, wie die drei Staffeln künftig die zwei Aufsteiger in die 3. Liga ermitteln wollen.

Beim Amateurfußball-Kongress hat DFB-Vizepräsident Rainer Koch (Bayern) nochmals betont, dass es keine Alternative dazu gebe. Mehr als vier Absteiger aus der 3. Liga seien ebenso wenig möglich wie eine zweigleisige 3. Liga oder eine dreigleisige Regionalliga. Der Westen und Südwesten ständen für 50 Prozent der deutschen Bevölkerung und hätten deshalb ein Recht auf zwei Aufstiegsplätze. Koch sieht den Ball deshalb im Feld des Nordostdeutschen Fußballverbands: "Es wird darauf ankommen, dass im Nordosten eine gemeinsame Position gefunden wird."