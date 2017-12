Debatte um die Regionalliga-Reform: Darum geht es

Viktoria Köln (Regionalliga West, 2017): Ein 1:0-Auswärtssieg in Jena reichte den Kölnern nicht. Carl Zeiss Jena hatte das Hinspiel mit 3:2 gewonnen. Viktoria-Mäzen Franz-Josef Wernze schimpfte anschließend über die Aufstiegsregelung. Sie würde "nur Hass und Aggressionen" schüren, sagte er gegenüber Reviersport.

