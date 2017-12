Regionalliga-Reform: Vier Staffeln sind zu wenig (Kommentar)

Was für eine Hinrunde: Energie Cottbus mit Trainer Claus-Dieter Wollitz dominiert die Regionalliga Nordost, hat erst vier Gegentore kassiert und noch kein Spiel verloren. Der Herbstmeister hat 14 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten BFC Dynamo.

Was für eine Hinrunde: Energie Cottbus mit Trainer Claus-Dieter Wollitz dominiert die Regionalliga Nordost, hat erst vier Gegentore kassiert und noch kein Spiel verloren. Der Herbstmeister hat 14 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten BFC Dynamo. © Matthias Koch

Das Spitzenduo in der Regionalliga Nord: Die U21 des Hamburger SV ist Spitzenreiter mit sechs Punkten Vorsprung (bei einem Spiel mehr) vor dem SC Weiche Flensburg 08. © Imago/Schwarz

Der Sportpark Höhenberg ist ein Schmuckstück, jetzt macht Viktoria Köln dort nach dem Relegations-Aus im Sommer einen neuen Anlauf in Richtung 3. Liga. Härtester Konkurrent für den Tabellenführer der Regionalliga West: Ex-Bundesligist KFC Uerdingen 05. Nach 19 Spielen sind beide Teams punktgleich. Viktoria hat das bessere Torverhältnis. © Imago/Eibner