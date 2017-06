Regionalliga Südwest: Chinas U20 spielt künftig in Deutschland!

Nach Informationen des Kicker und Bild planen DFB und DFL mit der chinesischen U20-Nationalmannschaft in der Regionalliga Südwest! "Die geplante Kooperation mit China ist bekannt, dafür braucht man natürlich auch gute Inhalte. Wir müssen schauen, ob die Idee zustande kommt. Demnächst tagen die Manager der Regionalliga Südwest. Bis dahin müsste eine Entscheidung fallen, denn dort wird auch der Spielplan fix gemacht", sagt Ronny Zimmermann, DFB-Vize und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest.

Finanzieller Anreiz für Regionalligisten

Alle Regionalligisten seien bereits zu diesem Thema befragt worden: "Sie stehen der Idee positiv gegenüber" , so Zimmermann weiter. Rund 15.000 Euro Prämie winken den 19 Regionalligisten, sollte der Deal zustande kommen. "Ich sehe bei einem Spiel gegen eine chinesische Mannschaft zudem gute Vermarktungsmöglichkeiten", betont Christopher Fiori, Geschäftsführer von Kickers Offenbach.

Das chinesische Nachwuchsteam werde nicht offiziell in der Tabelle geführt, aber trotzdem fest im Spielplan verankert sein. Die 19 Mannschaften in der Südwest-Staffel haben zweimal pro Saison spielfrei, an diesen Tagen soll vor heimischem Publikum gegen China gespielt werden.