Bericht: Regionalligaspieler täuscht Wechsel vor - "Er hat uns verarscht"

Kurioser geht es kaum. Der US-Amerikaner Bryan Gaul ist Fußballprofi in Deutschland. Bei seinem Verein, dem Regionalligisten SV Elversberg, soll er nach Angaben der Bild vor einiger Zeit um die Vertragsauflösung gebeten haben, weil er angeblich ein Angebot aus seiner Heimat annehmen wollte, um näher bei seiner Freundin zu sein, die in Los Angeles wohnt. Doch das scheint gar nicht zu stimmen.

Denn Gaul geht wohl nicht in die USA, sondern bleibt in Deutschland. Statt in die USA zu wechseln, unterschrieb Gaul bei Drittligist FSV Zwickau. Elversberg-Trainer Roland Seitz: „Er hat uns verarscht.“