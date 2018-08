Regionalligist ballert Pokalsieger raus! Viel Häme für Eintracht Frankfurt

Was war das denn für ein Auftritt? Nach der üblen Pleite im Supercup gegen die Bayern hat sich Eintracht Frankfurt auch im DFB-Pokal bis auf die Knochen blamiert. Bei Regionalligist SSV Ulm 1846 verloren die Frankfurter ohne nennenswertes Aufbäumen mit 1:2. Damit ist der Pokalsieger schon in der 1. Runde ausgeschieden. Den Fans der SGE steht unter dem neuen Trainer Adi Hütter wohl eine lange Saison bevor. Frankfurt war zuvor nur einmal in den letzten 17 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden, erstmals in den letzten 22 Jahren scheiterte ein Titelverteidiger so früh.