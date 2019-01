Reicht es für die WM? "Recke" Fabian Böhm kann beim Test gegen Tschechien nicht glänzen

Den glücklichsten Augenblick in der TUI-Arena erlebte Fabian Böhm lange nach der Schlusssirene. Der Rückraumspieler der Recken musste zu seinem gestrigen Auftritt in der deutschen Handball-Nationalmannschaft beim Test gegen Tschechien noch lange Zeit Interviews geben.

Aber dann gab es ein Break – Böhm legte einen Sprint ein, und ihm entgegen lief Sohn Otto, ein gutes Jahr alt. Der 29-Jährige schnappte sich den Steppke, umarmte und küsste ihn und vergaß natürlich auch seine Frau Katharina nicht, die im Hintergrund aufpasste.

Durchwachsener Nachmittag für Böhm

Böhm hatte zuvor einen zwiespältigen Nachmittag in der Halle erlebt, in der er schon so viele kraftvolle Auftritte in der Bundesliga hatte. „Es ist natürlich etwas Besonderes, in Hannover für Deutschland zu spielen“, sagte der Rückraumspieler. Und er lobte brav die Teamkollegen nach dem deutlichen 32:24 (17:13)-Erfolg gegen die Tschechen: „Wir haben das als Mannschaft ganz gut gemacht, Torwartparade, Gegenstoß, Treffer.“