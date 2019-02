Reif für die Couch: Braucht Hannover 96 einen Mentaltrainer?

Wenn die heldtsche Analyse die 96-Probleme in der Psyche ortet, wäre es da nicht konsequent, jemanden dazuzunehmen, der sich damit auskennt? Einen Mentaltrainer oder Psychologen?

Thomas Doll: "Ich hatte wirklich gedacht, dass wir schon einen kleinen Schritt weiter sind nach dem Spiel gegen Nürnberg. Ein blutleerer Auftritt, wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Da erwarte ich ein bisschen mehr Mut. Wir sind wie das Kaninchen vor der Schlange durch die Gegend gelaufen. Wir sollten schleunigst ein anderes Gesicht zeigen, sollten jetzt schon ein bisschen die Kurve kriegen. Das einzig Positive an diesem blöden Spieltag ist, dass alle anderen auch verloren haben." ©

Leser-Abstimmung: So gehen die Spiele von Hannover 96 bis zur Länderpause aus

Ex-96-Sportpsychologin arbeitet bei St. Pauli

Breitenreiters Vorgänger Daniel Stendel hat bei 96 schon mit einer Sportpsychologin gearbeitet. Frauke Wilhelms Anstellung endete aber mit der Entlassung Stendels. Seit Januar trainiert die 45-Jährige jetzt die Gehirne der Profis vom FC St. Pauli. „Das ist kein Voodoo, sondern eine Chance, die Spieler noch intensiver zu betreuen“, erläutert Trainer Markus Kauczinski.

Doll will keinen Mentaltrainer

96-Trainer Thomas Doll schätzt das anders ein und will seine Spieler nicht auf die Couch setzen. „Ich sehe keinen Grund, dass der ein oder andere ein tiefgründiges Problem hat, weil er auf einmal nicht mehr kicken kann.“ Doll will keinen Mentaltrainer, sondern „mehr Feuer in den Zweikämpfen“.