DFB-Präsident Reinhard Grindel hat im Interview mit dem SPORTBUZZER harte Kritik an FIFA-Boss Gianni Infantino geübt. Das Verhältnis zu dem Schweizer sei "von unterschiedlichen Sichtweisen auf Sachthemen geprägt", sagte der 57-Jährige und deutete an, dass er sich als Chef des größten Sportverbandes der Welt eine bessere Zusammenarbeit mit dem Boss des Fußball-Weltverbandes wünsche: "Das Verhältnis zu Gianni Infantino unterscheidet sich grundlegend von dem zu Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, mit dem ich zweimal in der Woche telefoniere und den ich persönlich relativ häufig treffe. Zwischen uns gibt es einen engen und freundschaftlichen Austausch. Mit Infantino gibt es diesen intensiven Austausch nicht."

Die von Infantino im Verborgenen vorangetriebenen Pläne über einen 25-Milliarden-Deal, bei dem es um den Verkauf zentraler FIFA-Rechte geht, kann Grindel nicht nachvollziehen. "Durch die intransparente Art und Weise, wie er mit diesen Themen umgeht, bestärkt er viele Vorurteile über die FIFA", sagte der DFB-Boss: "Deswegen habe ich gemeinsam mit meinen UEFA-Kollegen im FIFA-Council darauf gedrungen, dass wir eine Taskforce bekommen, in der alle Informationen offen gelegt werden, um dann zu einer fairen Beurteilung kommen zu können, ob wir neue Wettbewerbe brauchen und wenn ja, wie diese aussehen könnten."

Grindel nennt Zusammenarbeit mit der Uefa als Vorbild für die Fifa

Grindel weiter: "Ich würde es begrüßen, wenn die FIFA einen offenen Diskussionsprozess aufsetzt und die Betroffenen – also die Klubs, die Ligen und die Verbände – viel stärker in die Diskussionen einbezieht." Parallelen zu den Vorgängen unter Infantinos umstrittenem Vorgänger Sepp Blatter wollte der deutsche Verbands-Chef zwar nicht ziehen - aber: "Ich habe die Zeit von Sepp Blatter nicht miterlebt. Aber ich kann sagen, dass die Art und Weise, wie wir in der UEFA arbeiten und gemeinsam zu Ergebnissen kommen, sich doch sehr von den Abläufen in der FIFA unterscheidet."

Das komplette Interview mit Reinhard Grindel, in dem der DFB-Präsident auch über Bundestrainer Joachim Löw, die Heim-EM 2024 und etwaige Champions-League-Spiele am Wochenende spricht, lest Ihr ab 12 Uhr beim SPORTBUZZER!

EM 2024: Das sind die deutschen Spielorte Berlin, Olympiastadion (74 649 Plätze) – WM 2006: Spielort (unter anderem Finale) – Austragungsort der Sommerspiele 1936 und Spielort der WM 1974 und 2006 sowie des Finales der Champions League 2015. Seit 1985 Spielort des DFB-Pokalfinales. Komplettsanierung von August 2000 bis Juli 2004. ©