Milliarden-Deal : DFB-Präsident Grindel kritisiert Vorgehen von FIFA-Boss Infantino

Nach der Veröffentlichung pikanter Details des geplanten FIFA-Milliarden-Deals bleibt DFB-Präsident Reinhard Grindel skeptisch. In einer ersten Reaktion erneuerte der deutsche Spitzenfunktionär seine Kritik am Vorgehen von Weltverbandschef Gianni Infantino und forderte eine intensive Analyse der Chancen und Risiken. Das Problem an dem Projekt sei, „dass wir auch nach acht Monaten noch über die genauen Grundlagen dieses ominösen Angebots spekulieren“, sagte Grindel am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.