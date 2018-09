Abschied im Sommer! Reinhard Rauball hört als DFL-Präsident auf

Reinhard Rauball gibt sein Amt als Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) im nächsten Jahr auf. „Nach intensiven Überlegungen habe ich mich entschieden, im kommenden Sommer nicht erneut für ein Amt bei der DFL zur Verfügung zu stehen“ , teilte der 71-Jährige in einer am Montag von der DFL veröffentlichten persönlichen Erklärung mit.

Rauball bringt neue DFL-Organisationsform ins Spiel

Der Präsident von Borussia Dortmund ist seit zwölf Jahren auch Chef bei der DFL. Seinen Abschied stellt er auch in Bezug zur veränderten Wettbewerbssituation der Bundesliga, die im internationalen Vergleich an Boden verloren hat. "Aktuell stehen Bundesliga und 2. Bundesliga vor bedeutenden Weichenstellungen - mit Blick auf die sportliche und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich, aber auch in Bezug auf das Verhältnis der Klubs und der beiden Ligen untereinander", erklärte Rauball. "Die Welt um uns herum hat sich verändert. Wir müssen daher als DFL einiges für uns selbst neu definieren."